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COVID-19 в мире: изменилась тройка лидеров по количеству новых случаев

Понедельник, 19 апреля 2021, 05:46
COVID-19 в мире: изменилась тройка лидеров по количеству новых случаев

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 707 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США, Украина занимает 12 место в мире, 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 275 000 новых заражений, в Турции - почти 56 000, в США - более 43 000 случаев.

Кроме того, почти 43 000 больных зарегистрировали в Бразилии, а во Франции - более 29 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Иран и Колумбия.

Украина среди стран мира занимает 12 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.

 

Умерли за сутки 9 323 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 120 524 398 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 032 638 смертей от COVID-19.

Предыстория:

В течение субботы, 17 апреля, в Украине обнаружили еще 10 282 случая Covid, болезнь унесла жизни 250 человек.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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