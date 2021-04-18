Коронавірус: більше 10 тисяч нових заражень, 250 хворих померли

Протягом суботи, 17 квітня, в Україні виявили ще 10 282 випадки Covid, хвороба забрала життя 250 людей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед 10 282 нових заражень - 456 дітей та 161 медпрацівник.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 274 особи, летальних випадків – 250.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Повідомляється про 6 523 одужання.

Здійснено тестувань за добу – 60 380 (зокрема методом ПЛР – 27 278, методом ІФА – 6 558, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 544).

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 1 946 510 осіб, одужало – 1 482 079, летальних випадків – 39 786.

Вакцинація: МОЗ звітує про 3 333 людини, що отримали щеплення проти COVID-19 за добу 17 квітня.

449 194 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Щеплення проводилось 120 мобільними бригадами з імунізації та 102 пунктами щеплення.

Станом на 17 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID записались 466 230 людей.

Нагадаємо:

За минулу добу у світі діагностували понад 782 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США, Україна займає 12 місце у світі, 5 в Європі.

У п'ятницю, 16 квітня, в країні було виявлено 14 984 заражених Covid, 440 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП