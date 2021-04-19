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У Техасі сталася смертельна стрілянина – третя за два дні

Понеділок, 19 квітня 2021, 04:52
У Техасі сталася смертельна стрілянина – третя за два дні

У місті Остін штату Техас троє людей загинули на місці подій через стрілянину.

Джерело: Поліція Техасу, цитує Голос Америки

Деталі: Поліція повідомляє, що там і досі діє "активний стрілець". Місцевим жителям наказано не виходити на вулицю та уникати небезпечного району.

Очевидці викладають у мережу відео з місця подій, де видно значне скупчення автомобілів поліції та карет "швидкої".

Ще випадки стрілянини із жертвами сталися у США. У Вісконсині розшукують підозрюваного, який почав стріляти у місцевій таверні, внаслідок чого троє людей загинуло й двоє дістали поранення.

А у торгівельному центрі в Небрасці від куль загинув чоловік, жінка отримала поранення. Це вже другий випадок стрілянини в цьому торгівельному центрі з березня.

Нагадаємо: На фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets у Браяні, штат Техас (США), сталася стрілянина: одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Теми: СШАкриміналвбивство
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