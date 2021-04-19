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В Техасе произошла смертельная стрельба – третья за два дня

Понедельник, 19 апреля 2021, 04:52
В Техасе произошла смертельная стрельба – третья за два дня

В городе Остин штата Техас три человека погибли на месте событий из-за стрельбы.

Источник: Полиция Техаса, цитирует Голос Америки

Детали: Полиция сообщает, что там до сих пор действует "активный стрелок". Местным жителям предписано не выходить на улицу и избегать опасного района.

Очевидцы выкладывают в сеть видео с места событий, где видно значительное скопление автомобилей полиции и карет "скорой".

Еще случаи стрельбы с жертвами произошли в США. В Висконсине разыскивают подозреваемого, который начал стрелять в местной таверне, в результате чего три человека погибли и двое получили ранения.

А в торговом центре в Небраске от пуль погиб мужчина, женщина получила ранения. Это уже второй случай стрельбы в этом торговом центре с марта.

Напомним: На фабрике по производству шкафов Kent Moore Cabinets в Брайане, штат Техас (США), произошла стрельба: один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкриминалубийство
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