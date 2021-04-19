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У Києві й 5 областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID

Понеділок, 19 квітня 2021, 09:09

У неділю 18 квітня в Україні зробили 1 453 щеплення проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19, при цьому в Києві й п'ятьох областях не робили щеплень.  

Джерело :статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Загалом щеплення проводили 45 мобільних бригад з імунізації та 19 пунктів щеплення.

У столиці Київ, Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій і Чернігівській областях 18 квітня зробили по 0 щеплень. У Закарпатській області зробили 10 щеплень, в Дніпропетровськй – 15, у Житомирській – 17. 

Нагадаємо, що 18 квітня із Київської області почалася імунізація вакциною від компаній  "Pfizer" і "Biontech". У Київській області в цю неділю зробили 216 щеплень (не уточнюється, якою вакциною скільки). 

 

З 24 лютого в Україні зробили 450 647 щеплень, першу дозу вакцини отримали 450 645 осіб, обидві дози – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Теми: вакцинаціякоронавірусздоров'я


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