У Києві й 5 областях у неділю не зробили жодного щеплення проти COVID

У неділю 18 квітня в Україні зробили 1 453 щеплення проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19, при цьому в Києві й п'ятьох областях не робили щеплень.

Джерело :статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова і Коронавірус_інфо

Деталі: Загалом щеплення проводили 45 мобільних бригад з імунізації та 19 пунктів щеплення.

У столиці Київ, Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Хмельницькій і Чернігівській областях 18 квітня зробили по 0 щеплень. У Закарпатській області зробили 10 щеплень, в Дніпропетровськй – 15, у Житомирській – 17.

Нагадаємо, що 18 квітня із Київської області почалася імунізація вакциною від компаній "Pfizer" і "Biontech". У Київській області в цю неділю зробили 216 щеплень (не уточнюється, якою вакциною скільки).

З 24 лютого в Україні зробили 450 647 щеплень, першу дозу вакцини отримали 450 645 осіб, обидві дози – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

За тиждень із 12 -го до 18 квітня 2021 року проти COVID-19 в Україні щеплена 72 381 особа (усі – першою дозою).

Довідка: В Україні триває другий етап вакцинації проти коронавірусу SARS CoV 2.

Щеплення проти COVID-19 є добровільним.