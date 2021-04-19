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В Киеве и 5 областях в воскресенье не сделали ни одной прививки против COVID

Понедельник, 19 апреля 2021, 09:09

В воскресенье 18 апреля в Украине сделали 1 453 прививки против коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, при этом в Киеве и пяти областях не делали прививок.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В целом прививки проводили 45 мобильных бригад по иммунизации и 19 пунктов прививки.

В столице Киев, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях 18 апреля сделали по 0 прививок. В Закарпатской области сделали 10 прививок, в Днепропетровской – 15, в Житомирской – 17.

Напомним, что 18 апреля c Киевской области началась иммунизация вакциной от компаний "Pfizer" и "Biontech". В Киевской области в это воскресенье сделали 216 прививок (не уточняется, какой вакциной сколько).

 

С 24 февраля в Украине сделали 450 647 прививок, первую дозу вакцины получили 450 645 человек, обе дозы – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Темы: вакцинациякоронавирусздоровье


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