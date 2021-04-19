Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer: кого щеплюють першими

Понеділок, 19 квітня 2021, 00:22

На Київщині в суботу щеплення проти COVID-19 почали робити вакциною Сomirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

Джерело: Київська ОДА у Facebook

Пряма мова голова КОДА Василя Володіна: "Вчора наша область отримала перші 1 170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати.

Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку.

Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення".

Деталі: Першими до вакцинальної кампанії долучилися два спеціалізованих заклади Київщини.

Ідеться про вакцинацію 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них – 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату.

Передісторія:

  • 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
  • Із 13 квітня в Україні почали щеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech. До цього всі щеплення в Україні проводилися препаратом Covishield від AstraZeneca.
  • Загалом Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax. Із 17 квітня почалася вакцинація співробітників системи органів МВС.
  • У неділю щеплення вакциною Pfizer почали проводити в Київській області, а з понеділка її використовуватимуть по всій Україні.

Українська правда
Теми: Київська областьвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Росія висилає 20 чеських дипломатів

"Держпереворот" у Білорусі: в КДБ заявили, що затримані дають визнавальні свідчення

У МЗС розповіли, як РФ шантажує Україну через рішення вислати дипломата

Окупанти вбили українського військового і поранили ще одного

Сертифікат про імунітет до COVID буде сумісний з європейським – Шмигаль

Усі новини...
Київська область
На Київщині продовжили карантин
У Київській області з вихідних не роблять щеплень проти COVID
Київщина посилила карантин
Останні новини
00:22
Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer: кого щеплюють першими
23:58
У США розповіли про оборудки Коломойського з заводами й хмарочосами
23:09
Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю
22:46
У США і Польщі прокоментували звинувачення ФСБ щодо "замаху на Лукашенка"
22:36
Новини економіки: рекордсмени з відшкодування ПДВ та зростання зарплат
22:04
Росія висилає 20 чеських дипломатів
21:41
"Держпереворот" у Білорусі: в КДБ заявили, що затримані дають визнавальні свідчення
21:07
В Україні почали щеплювати вакциною Pfizer – Шмигаль
20:41
США попередили Росію: Якщо Навальний помре, будуть наслідки
20:18
У МЗС розповіли, як РФ шантажує Україну через рішення вислати дипломата
Усі новини...