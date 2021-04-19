Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer: кого щеплюють першими
На Київщині в суботу щеплення проти COVID-19 почали робити вакциною Сomirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.
Джерело: Київська ОДА у Facebook
Пряма мова голова КОДА Василя Володіна: "Вчора наша область отримала перші 1 170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати.
Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку.
Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення".
Деталі: Першими до вакцинальної кампанії долучилися два спеціалізованих заклади Київщини.
Ідеться про вакцинацію 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них – 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату.
Передісторія:
- 16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
- Із 13 квітня в Україні почали щеплювати від коронавірусу вакциною CoronaVac проти COVID-19 від компанії Sinovac Biotech. До цього всі щеплення в Україні проводилися препаратом Covishield від AstraZeneca.
- Загалом Україна розраховує на вакцинацію проти коронавірусу препаратами 4 компаній: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax. Із 17 квітня почалася вакцинація співробітників системи органів МВС.
- У неділю щеплення вакциною Pfizer почали проводити в Київській області, а з понеділка її використовуватимуть по всій Україні.