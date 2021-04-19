Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer: кого щеплюють першими

На Київщині в суботу щеплення проти COVID-19 почали робити вакциною Сomirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

Джерело: Київська ОДА у Facebook

Пряма мова голова КОДА Василя Володіна: "Вчора наша область отримала перші 1 170 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а сьогодні ми вже почали її використовувати.

Призначена вона насамперед для працівників і мешканців будинків для людей похилого віку.

Туди, згідно визначеного графіку, виїжджатимуть наші мобільні бригади й проводитимуть щеплення".

Деталі: Першими до вакцинальної кампанії долучилися два спеціалізованих заклади Київщини.

Ідеться про вакцинацію 78 працівників і 42 мешканців Бородянського психоневрологічного інтернату, після них – 84 працівника та 12 мешканців Білоцерківського психоневрологічного інтернату.

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