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У Таїланді помилували 9 українців

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:11
У Таїланді помилували 9 українців
Фото straitstimes.com

У Таїланді помилували дев’ятьох українців, які перебували у виправних закладах.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram

Пряма мова: "Завдяки співпраці з головним омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали Королівське помилування.

Двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа – на 1/2, а 6 громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання".

Деталі: За її словами, наразі 6 українців вже повернулися додому, ще троє залишаються в ув’язненні у Таїланді.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Таїландукраїнців'язниця
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