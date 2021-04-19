В Таиланде помиловали 9 украинцев
Понедельник, 19 апреля 2021, 11:11
В Таиланде помиловали девятерых украинцев, находившихся в исправительных учреждениях.
Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram
Прямая речь: "Благодаря сотрудничеству с главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили Королевское помилование.
Двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек – на 1/2, а 6 гражданам Украины сократили срок и освободили от дальнейшего наказания".
Детали: По ее словам, в настоящее время 6 украинцев уже вернулись домой, еще трое остаются в заключении в Таиланде.
Предыстория:
- В октябре 2020 года король Таиланда по случаю своего дня рождения помиловал всех 16 заключенных граждан Украины, семеро из них сразу освободили из-под стражи.
Украинская правда