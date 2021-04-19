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В Таиланде помиловали 9 украинцев

Понедельник, 19 апреля 2021, 11:11
Фото straitstimes.com

В Таиланде помиловали девятерых украинцев, находившихся в исправительных учреждениях.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Telegram

Прямая речь: "Благодаря сотрудничеству с главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального Дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили Королевское помилование.

Двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек – на 1/2, а 6 гражданам Украины сократили срок и освободили от дальнейшего наказания".

Детали: По ее словам, в настоящее время 6 украинцев уже вернулись домой, еще трое остаются в заключении в Таиланде.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Таиландукраинцытюрьма


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