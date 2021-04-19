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На Луганщині викрили втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:25
На Луганщині викрили втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів ООС

Правоохоронці припинили несанкціоноване втручання в роботу спеціальних радіоелектронних мереж підрозділів сил Операції об’єднаних сил.

Джерело: відділ комунікації поліції Луганської області

Деталі: Під час проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили інтернет-провайдера, який діяв на території Старобільська, та радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спецкористування і є забороненим для використання цивільними особами.

Поліція не повідомляє, хто, з якою метою і в чиїх інтересах втручався у мережі.

Під час обшуків вилучили обладнання. Триває слідство.

 

Українська правда
Теми: Луганська областьполіціяООС
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