На Луганщине пресекли вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС
Понедельник, 19 апреля 2021, 11:25
Правоохранители пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.
Источник: отдел коммуникации полиции Луганской области
Детали: Во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории Старобельска, и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах спецпользования и которое запрещено для использования гражданскими лицами.
Полиция не сообщает, кто, с какой целью и в чьих интересах вмешивался в сети.
Во время обысков изъяли оборудование. Продолжается следствие.
Украинская правда