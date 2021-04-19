На Луганщине пресекли вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС

Правоохранители пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

Источник: отдел коммуникации полиции Луганской области

Детали: Во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории Старобельска, и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах спецпользования и которое запрещено для использования гражданскими лицами.

Полиция не сообщает, кто, с какой целью и в чьих интересах вмешивался в сети.

Во время обысков изъяли оборудование. Продолжается следствие.