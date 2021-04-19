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СБУ проведе антитерористичні навчання в більшості областей України

Понеділок, 19 квітня 2021, 13:00
СБУ проведе антитерористичні навчання в більшості областей України

Служба безпеки України проводить та планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей України.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави.

Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

В ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи.

У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

Зазначається, що тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.

Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.

СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Крім того, громадян просять інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 0 800 501 482 у випадку:

прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;

отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Що передувало: Минулого тижня тренувальні заходи почалися, зокрема, у Харківській, Херсонській та Сумській областях.

Українська правда
Теми: СБУ
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