СБУ проведе антитерористичні навчання в більшості областей України
Служба безпеки України проводить та планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей України.
Джерело: пресцентр СБУ
Деталі: Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави.
Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.
В ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи.
У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Зазначається, що тренувальні заходи проводяться в умовах максимально наближених до реальних та з неухильним дотриманням прав і свобод громадян.
Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.
СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.
Крім того, громадян просять інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 0 800 501 482 у випадку:
прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;
виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.
Що передувало: Минулого тижня тренувальні заходи почалися, зокрема, у Харківській, Херсонській та Сумській областях.