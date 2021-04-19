СБУ проведет антитеррористические учения в большинстве областей Украины
Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.
Источник: пресс-центр СБУ
Детали: Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.
Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.
В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы.
В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Отмечается, что тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.
Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.
СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Кроме того, граждан просят информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:
прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;
получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.
Что предшествовало: На прошлой неделе тренировочные мероприятия начались, в частности, в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.