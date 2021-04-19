Ще кілька областей близькі до виходу з "червоної зони" – Шмигаль

Кілька областей у центральній та західній Україні близькі до виходу з "червоної зони" епідемічної небезпеки, а ситуація з COVID у столиці залишається складною.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, Офіс президента

Детал: Голова уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіли на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній.

Він розповів, що загалом по Україні для хворих на коронавірусну недугу виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем. Зайнятих на сьогодні – 44 415.

За словами Шмигаля, "показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися, тижневі показники також демонструють стабільність".

Він додав, що динаміка зростання кількості "активних хворих" сповільнилася.

Прем'єр-міністр зазначив, що кілька областей у центральній та західній Україні близькі до виходу з "червоної зони", ситуація в місті Києві залишається складною.

Він також повідомив, що держава готується до Великодніх свят в умовах пандемії.

Цей аспект непокоїть президента Володимира Зеленського.

Пряма мова Зеленського: "У нас є вже досвід відзначання таких важливих свят. Хоча у нас і триває вакцинація, однак скупчення людей на сьогодні і досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія корегує наші плани. Впевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною та друзями, але цьогоріч нам треба бути розважливими".

Нагадаємо: Зараз у червоній зоні епідемічної небезпеки залишаються столиця та 12 областей України.

Станом на 18 квітня в Києві й 18 областях рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію перевищує критичний показник 60 на 100 000 населення, а індикатор заповненості ліжок із киснем перевищують 8 регіонів.