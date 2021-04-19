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Еще несколько областей близки к выходу из "красной зоны" – Шмыгаль

Понедельник, 19 апреля 2021, 13:27

Несколько областей в центральной и западной Украине близки к выходу из "красной зоны" эпидемической опасности, а ситуация с COVID в столице остается сложной.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, Офис президента

Детали: Глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболели на 14 тісяч меньше людей, чем за предыдущую.

Он рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодняшний день – 44 415.

По словам Шмыгаля, "показатели загруженности коек за последние три недели улучшились, недельные показатели также демонстрируют стабильность".

Он добавил, что динамика роста количества "активных больных" замедлилась.

Премьер-министр отметил, что несколько областей в центральной и западной Украине близки к выходу из "красной зоны", ситуация в городе Киеве остается сложной.

Он также сообщил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

Этот аспект беспокоит президента Владимира Зеленского.

Прямая речь Зеленского: "У нас есть уже опыт празднования таких важных праздников. Хотя у нас и продолжается вакцинация, скопления людей сегодня все еще представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными".

Напомним: Сейчас в красной зоне эпидемической опасности остаются столица и 12 областей Украины.

По состоянию на 18 апреля в Киеве и 18 областях уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцией превышает критический показатель 60 на 100 000 населения, а индикатор заполненности коек с кислородом превышают 8 регионов.

Темы: эпидемияCovid-2019коронавирускарантинКиев


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