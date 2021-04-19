Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще несколько областей близки к выходу из "красной зоны" – Шмыгаль

Понедельник, 19 апреля 2021, 13:27
Еще несколько областей близки к выходу из красной зоны – Шмыгаль
ZiK

Несколько областей в центральной и западной Украине близки к выходу из "красной зоны" эпидемической опасности, а ситуация с COVID в столице остается сложной.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, Офис президента

Детали: Глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболели на 14 тісяч меньше людей, чем за предыдущую.

Он рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодняшний день – 44 415.

По словам Шмыгаля, "показатели загруженности коек за последние три недели улучшились, недельные показатели также демонстрируют стабильность".

Он добавил, что динамика роста количества "активных больных" замедлилась.

Премьер-министр отметил, что несколько областей в центральной и западной Украине близки к выходу из "красной зоны", ситуация в городе Киеве остается сложной.

Он также сообщил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии.

Этот аспект беспокоит президента Владимира Зеленского.

Прямая речь Зеленского: "У нас есть уже опыт празднования таких важных праздников. Хотя у нас и продолжается вакцинация, скопления людей сегодня все еще представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными".

Напомним: Сейчас в красной зоне эпидемической опасности остаются столица и 12 областей Украины.

По состоянию на 18 апреля в Киеве и 18 областях уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцией превышает критический показатель 60 на 100 000 населения, а индикатор заполненности коек с кислородом превышают 8 регионов.

Темы: эпидемияCovid-2019коронавирускарантинКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
эпидемия
Подрыв Каховской ГЭС: на ВОТ Херсонщины может возникнуть эпидемия – сопротивление
Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ
Эпидемия птичьего гриппа в Европе за последний год стала худшей из известных
Последние новости
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
Все новости...
Реклама: