Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В аеропорту Харкова затримали іноземця, якого розшукує Німеччина

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:33
В аеропорту Харкова затримали іноземця, якого розшукує Німеччина

У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Харків" прикордонники виявили громадянина Туреччини 1974 року народження, який перебував в міжнародному розшуку.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Під час здійснення заходів прикордонного контролю авіарейсу сполученням "Стамбул – Харків" 18 квітня стосовно громадянина Туреччини спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції.

Прикордонники встановили, що з вересня 2020 року чоловіка розшукують правоохоронні органи Німеччини за скоєння злочину за статтею "шахрайство".

Прикордонники повідомили про чоловіка у бюро Інтерполу в Києві та передали його поліції.

Нагадаємо: 19 квітня столичні правоохоронці протягом двох годин розшукали та затримали в аеропорту "Бориспіль" іноземця за підозрою у вбивстві знайомого.

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківІнтерполрозшукПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
Усі новини...
Реклама: