В аеропорту Харкова затримали іноземця, якого розшукує Німеччина
У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Харків" прикордонники виявили громадянина Туреччини 1974 року народження, який перебував в міжнародному розшуку.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Деталі: Під час здійснення заходів прикордонного контролю авіарейсу сполученням "Стамбул – Харків" 18 квітня стосовно громадянина Туреччини спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції.
Прикордонники встановили, що з вересня 2020 року чоловіка розшукують правоохоронні органи Німеччини за скоєння злочину за статтею "шахрайство".
Прикордонники повідомили про чоловіка у бюро Інтерполу в Києві та передали його поліції.
Нагадаємо: 19 квітня столичні правоохоронці протягом двох годин розшукали та затримали в аеропорту "Бориспіль" іноземця за підозрою у вбивстві знайомого.