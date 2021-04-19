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В аеропорту Харкова затримали іноземця, якого розшукує Німеччина

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:33

У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Харків" прикордонники виявили громадянина Туреччини 1974 року народження, який перебував в міжнародному розшуку.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Під час здійснення заходів прикордонного контролю авіарейсу сполученням "Стамбул – Харків" 18 квітня стосовно громадянина Туреччини спрацювала база даних Міжнародної організації кримінальної поліції.

Прикордонники встановили, що з вересня 2020 року чоловіка розшукують правоохоронні органи Німеччини за скоєння злочину за статтею "шахрайство".

Прикордонники повідомили про чоловіка у бюро Інтерполу в Києві та передали його поліції.

Нагадаємо: 19 квітня столичні правоохоронці протягом двох годин розшукали та затримали в аеропорту "Бориспіль" іноземця за підозрою у вбивстві знайомого.

Теми: ХарківІнтерполрозшукПрикордонна служба


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