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В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивает Германия

Понедельник, 19 апреля 2021, 14:33
В аэропорту Харькова задержали иностранца, которого разыскивает Германия

В международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков" пограничники обнаружили гражданина Турции 1974 года, который находился в международном розыске.

Источник: пресс-служба ГНСУ

Детали: При осуществлении мероприятий пограничного контроля авиарейса сообщением "Стамбул - Харьков" 18 апреля в отношении гражданина Турции сработала база данных Международной организации уголовной полиции.

Пограничники установили, что сентябрь 2020 года мужчину разыскивают правоохранительные органы Германии за совершение преступления по статье "мошенничество".

Пограничники сообщили о мужчине в бюро Интерпола в Киеве и передали его полиции.

Напомним: 19 апреля столичные правоохранители в течение двух часов разыскали и задержали в аэропорту "Борисполь" иностранца по подозрению в убийстве знакомого.

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Темы: ХарьковИнтерполрозыскПограничная служба
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