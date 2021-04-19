Спілка європейських футбольних асоціацій вирішила реформувати Лігу Чемпіонів - новий формат стартує в 2024 році.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Повідомляється , що в новому форматі братимуть участь 36 команд (зараз - 32).

Елітним клубам, які не пройдуть кваліфікацію, нададуть додаткові місця.

Буде одна спільна ліга, а групи скасують. Кожному клубу гарантують 10 матчів і збільшення доходів.

Вісім кращих команд вийдуть у плей-офф. Решта будуть далі проходити відбір в новий раунд плей-офф.

Що було раніше: 12 європейських клубів оголосили про створення футбольної Суперліги і готові обговорити з ФІФА та УЄФА подальшу співпрацю.