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Лігу Чемпіонів реформують, буде більше команд і скасують групи – DW

Понеділок, 19 квітня 2021, 17:03

Спілка європейських футбольних асоціацій вирішила реформувати Лігу Чемпіонів - новий формат стартує в 2024 році.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Повідомляється , що в новому форматі братимуть участь 36 команд (зараз - 32).

Елітним клубам, які не пройдуть кваліфікацію, нададуть додаткові місця.

Буде одна спільна ліга, а групи скасують. Кожному клубу гарантують 10 матчів і збільшення доходів.

Вісім кращих команд вийдуть у плей-офф. Решта будуть далі проходити відбір в новий раунд плей-офф.

Що було раніше: 12 європейських клубів оголосили про створення футбольної Суперліги і готові обговорити з ФІФА та УЄФА подальшу співпрацю.

Українська правда
Теми: футболспорт


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