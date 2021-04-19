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Лігу Чемпіонів реформують: буде більше команд і скасують групи

Понеділок, 19 квітня 2021, 17:03
Лігу Чемпіонів реформують: буде більше команд і скасують групи

Спілка європейських футбольних асоціацій вирішила реформувати Лігу Чемпіонів - новий формат стартує в 2024 році.

Джерело: UEFA

Деталі: Повідомляється, що в новому форматі братимуть участь 36 команд (зараз - 32).

Буде тільки формат ліги, а груповий етап скасують. Якщо раніше кожен клуб проводив шість матчів проти трьох команд (вдома і на виїзді), то тепер кожен зіграє на загальному етапі мінімум десять матчів проти десяти суперників (п'ять удома, п'ять в гостях).

Вісім найкращих команд вийдуть у плей-офф. Команди, що зайняли з 9 по 24 місце, зіграють спарені стикові матчі, щоб відібрати ще 8 команд (в стадії плей-офф буде всього 16 найкращих).

Команди в Лігу Чемпіонів і раніше будуть потрапляти в залежності від виступів у внутрішніх чемпіонатах.

Одне з додаткових місць отримає клуб, який фінішує третім в чемпіонаті асоціації, що займає п'ятий рядок в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів. Тобто кількість таких путівок збільшиться з чотирьох до п'яти.

Два місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні п'ять років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пробилися або у кваліфікацію Ліги чемпіонів, або в Лігу Європи чи Лігу конференцій.

Усі матчі до фіналу, як і раніше, будуть проводитися в середині тижня.

Що було раніше: 12 європейських клубів оголосили про створення футбольної Суперліги і готові обговорити з ФІФА та УЄФА подальшу співпрацю.

Українська правда

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Теми: футболспорт
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