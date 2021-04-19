Лигу Чемпионов реформируют, будет больше команд и отменят группы – DW
Понедельник, 19 апреля 2021, 17:03
Совет европейских футбольных ассоциаций решил реформировать Лигу Чемпионов – новый формат стартует в 2024 году.
Источник: Deutsche Welle
Детали: Сообщается, что в новом формате будут участвовать 36 команд (сейчас – 32).
Элитным клубам, которые не пройдут квалификацию, предоставят дополнительные места.
Будет одна общая лига, а группы отменят. Каждому клубу гарантируют 10 матчей и увеличение доходов.
Восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Остальные будут дальше проходить отбор в новый раунд плей-офф.
Напомним: 12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги и готовы обсудить с ФИФА и УЕФА дальнейшее сотрудничество.
Украинская правда