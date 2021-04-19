Совет европейских футбольных ассоциаций решил реформировать Лигу Чемпионов – новый формат стартует в 2024 году.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Сообщается, что в новом формате будут участвовать 36 команд (сейчас – 32).

Элитным клубам, которые не пройдут квалификацию, предоставят дополнительные места.

Будет одна общая лига, а группы отменят. Каждому клубу гарантируют 10 матчей и увеличение доходов.

Восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Остальные будут дальше проходить отбор в новый раунд плей-офф.

Напомним: 12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги и готовы обсудить с ФИФА и УЕФА дальнейшее сотрудничество.