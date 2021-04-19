Совет европейских футбольных ассоциаций решил реформировать Лигу Чемпионов – новый формат стартует в 2024 году.

Источник: UEFA

Детали: Сообщается, что в новом формате будут участвовать 36 команд (сейчас – 32).

Будет только формат лиги, а групповой этап отменят. Если раньше каждый клуб проводил шесть матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе минимум десять матчей против десяти соперников (пять дома, пять в гостях).

Восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Команды, занявшие с 9 по 24 место, сыграют спаренные стыковые матчи, чтобы отобрать еще 8 команд (в стадии плей-офф будет всего 16 лучших).

Команды в Лигу Чемпионов по-прежнему будут попадать в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.

Одно из дополнительных мест получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА. Еще одну путевку получит национальный чемпион, который квалифицируется по так называемому Пути чемпионов. То есть количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

Оставшиеся два места предназначены для клубов с самым высоким клубным коэффициентом за последние пять лет, которые не вышли в общий этап Лиги чемпионов, но пробились либо в квалификацию Лиги чемпионов, либо в Лигу Европы или Лигу конференций.

Все матчи до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели, признавая тем самым важность календаря внутренних соревнований по всей Европе.

Напомним: 12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги и готовы обсудить с ФИФА и УЕФА дальнейшее сотрудничество.