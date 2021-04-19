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Литва: ЄС має обговорити нові санкції проти РФ до того як вона перетне "червону лінію"

Понеділок, 19 квітня 2021, 18:00

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що ЄС має обговорювати нові санкції проти Росії, не чекаючи доки вона піде у наступ проти України.

Про це він заявив після відеоконференції міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Міністр закликав Росію утриматися від ескалації на сході України.

"Ставлення та позиція України дуже спокійні, цілеспрямовані та гідні поваги", - зазначив він.

Ландсбергіс також  наголосив, що санкції потрібно обговорити до перетину "червоних ліній".

"Я запропонував, щоб санкції, особливо у випадку з Україною, слід розглядалися не тільки при перетині "червоних ліній", іншими словами, коли атака вже почалася фізично і буде пізно сідати і думати про те, що Європа може сказати. Треба надіслати сигнал сьогодні: ми готові говорити про секторальні санкції, якщо "червоні лінії" будуть перетнуті. Сигнал повинен бути чітким, сильним і швидким", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.

Однак головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після відеоконференції глав МЗС ЄС заявив, що Європейський Союз поки не планує нових санкцій проти Росії через нарощування військових сил на кордоні України, а також через скандал у Чехії із російськими шпигунами, які підірвали склад боєприпасів.

Нагадаємо, група Європейської народної партії (ЄНП) в Європейському парламенті вимагає провести дебати на пленарному засіданні наступного тижня через поточне нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною.

Теми: ЛитваЄСсанкції


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