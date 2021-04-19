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Литва: ЕС должен обсудить новые санкции против РФ до того как она пересечет "красную линию"

Понедельник, 19 апреля 2021, 18:00
Литва: ЕС должен обсудить новые санкции против РФ до того как она пересечет красную линию

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что ЕС должен обсуждать новые санкции против России, не дожидаясь, пока она пойдет в наступление против Украины.

Об этом он заявил после видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Министр призвал Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины.

"Отношение позиция Украины очень спокойные, целенаправленные и достойны уважения", - отметил он.

Ландсбергис также подчеркнул, что санкции нужно обсудить до пересечения "красных линий".

"Я предложил, чтобы санкции, особенно в случае с Украиной, рассматривались не только при пересечении "красных линий", то есть когда атака уже началась физически и будет поздно садиться и думать о том, что Европа может сказать. Надо послать сигнал сегодня: мы готовы говорить о секторальных санкциях, если "красные линии" будут пересечены. Сигнал должен быть четким, сильным и быстрым", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.

Однако главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после видеоконференции глав МИД ЕС заявил, что Европейский Союз пока не планирует новых санкций против России из-за наращивания военных сил на границе Украины, а также из-за скандала в Чехии с российскими шпионами, которые взорвали склад боеприпасов.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за текущего наращивания российской военной мощи на границе с Украиной.

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Темы: ЛитваЕСсанкции
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