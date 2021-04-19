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Обстріли і дистанційне мінування: бойовики продовжують порушувати "тишу"

Понеділок, 19 квітня 2021, 18:08

У понеділок збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Повідомляється, що неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок. А біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Зайцевого ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

У штабі наголошують, що російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли українських позицій з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Згідно з повідомленням, підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються режиму припинення вогню.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасвійна
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