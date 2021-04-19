Обстрелы и дистанционное минирование: боевики продолжают нарушать "тишину"

В понедельник вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Сообщается, что недалеко от поселка Пивденне враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. А у Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

В штабе отмечают, что российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы украинских позиций с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Согласно сообщению, подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают режим прекращения огня.