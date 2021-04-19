У Сімферополі вводять новий графік подачі води 

Із 24 квітня у Сімферополі подаватимуть лише холодну воду із 6 години ранку і до опівночі.

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на так званого "керівника республіки Крим" Сергія Аксенова

Пряма мова Аксенова: "У четвер і п'ятницю в тестовому режимі буде запущена система водопостачання, в результаті якої в суботу з 6 ранку Сімферополь перейде на подачу води в режимі з 6:00 до 00:00 щодоби. Без гарячої води".

Деталі: Окупаційна влада попередила, що 22 і 23 квітня систему подачі води в Сімферополі будуть тестувати, а тому можливі зриви графіка водопостачання, каламутність та подача неякісної води.

Аксенов стверджує, що завдяки такому графіку води у Криму може вистачити до кінця року.

Водночас, так звана "влада" очікує, що після запуску чергових свердловин на Бештерек-Зуйському водозаборі з 25 квітня в Сімферополь надходитиме 110 тисяч кубометрів води на добу.

Що передувало: Ялті та Алушті на південному березі окупованого Росією Криму в майбутній курортний сезон не вистачить води, і її подачі за графіком не уникнути.

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