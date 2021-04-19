Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сімферополі вводять новий графік подачі води 

Понеділок, 19 квітня 2021, 18:32
У Сімферополі вводять новий графік подачі води 

Із 24 квітня у Сімферополі подаватимуть лише холодну воду із 6 години ранку і до опівночі. 

Джерело: Радіо Свобода із посиланням на так званого "керівника республіки Крим" Сергія Аксенова

Пряма мова Аксенова: "У четвер і п'ятницю в тестовому режимі буде запущена система водопостачання, в результаті якої в суботу з 6 ранку Сімферополь перейде на подачу води в режимі з 6:00 до 00:00 щодоби. Без гарячої води". 

Деталі: Окупаційна влада попередила, що 22 і 23 квітня систему подачі води в Сімферополі будуть тестувати, а тому можливі зриви графіка водопостачання, каламутність та подача неякісної води. 

Аксенов стверджує, що завдяки такому графіку води у Криму може вистачити до кінця року. 

Водночас, так звана "влада" очікує, що після запуску чергових свердловин на Бештерек-Зуйському водозаборі з 25 квітня в Сімферополь надходитиме 110 тисяч кубометрів води на добу. 

Що передувало: Ялті та Алушті на південному березі окупованого Росією Криму в майбутній курортний сезон не вистачить води, і її подачі за графіком не уникнути.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Теми: Кримвода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Крим
На Кримському мосту і на пором утворилася черга з машин − росЗМІ
Роботу поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинено – росЗМІ
Мінтранс РФ стверджує, що опори Кримського мосту цілі
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
Усі новини...
Реклама: