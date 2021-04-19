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В Симферополе вводят новый график подачи воды

Понедельник, 19 апреля 2021, 18:32

С 24 апреля в Симферополе будут подавать только холодную воду с 6 утра и до полуночи.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на так называемого "руководителя республики Крым" Сергея Аксенова

Прямая речь Аксенова: "В четверг и пятницу в тестовом режиме будет запущена система водоснабжения, в результате которой в субботу с 6 утра Симферополь перейдет на подачу воды в режиме с 6:00 до 00:00 ежесуточно. Без горячей воды".

Детали: Оккупационные власти предупредили, что 22 и 23 апреля систему подачи воды в Симферополе будут тестировать, поэтому возможны срывы графика водоснабжения, мутность и подача некачественной воды.

Аксенов утверждает, что благодаря такому графику воды в Крыму может хватить до конца года.

В то же время, так называемая "власть" ожидает, что после запуска очередных скважин на Бештерек-Зуйского водозаборе с 25 апреля в Симферополь поступать 110 тысяч кубометров воды в сутки.

Что предшествовало: Ялте и Алуште на южном берегу оккупированного Россией Крыма в предстоящий курортный сезон не хватит воды, и ее подачи по графику не избежать.

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Темы: Крымвода


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