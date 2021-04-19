Путін погодився на пропозицію Байдена виступити на кліматичному саміті

Президент РФ Володимир Путін відгукнувся на пропозицію очільника Білого дому Джо Байдена взяти участь у кліматичному саміті.

Джерело: пресслужба Кремля

Деталі: Так, на сайті Кремля повідомили, що Путін виступить на саміті у форматі відеоконференції. Він розповість про те, що робить Росія для налагодження міжнародного співробітництва у сфері клімату.

Що передувало: Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня.

Серед запрошених - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда тощо.

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