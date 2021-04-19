Путін погодився на пропозицію Байдена виступити на кліматичному саміті
Понеділок, 19 квітня 2021, 20:07
Президент РФ Володимир Путін відгукнувся на пропозицію очільника Білого дому Джо Байдена взяти участь у кліматичному саміті.
Джерело: пресслужба Кремля
Деталі: Так, на сайті Кремля повідомили, що Путін виступить на саміті у форматі відеоконференції. Він розповість про те, що робить Росія для налагодження міжнародного співробітництва у сфері клімату.
Що передувало: Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня.
Серед запрошених - прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда тощо.
Передісторія:
- Раніше США з ініціативи попереднього президента Дональда Трампа вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з пакту.
- У лютому 2021 року США офіційно повернулися до угоди.
Українська правда