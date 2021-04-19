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Путін погодився на пропозицію Байдена виступити на кліматичному саміті

Понеділок, 19 квітня 2021, 20:07
Путін погодився на пропозицію Байдена виступити на кліматичному саміті

Президент РФ Володимир Путін відгукнувся на пропозицію очільника Білого дому Джо Байдена взяти участь у кліматичному саміті. 

Джерело: пресслужба Кремля

Деталі: Так, на сайті Кремля повідомили, що Путін виступить на саміті у форматі відеоконференції. Він розповість про те, що робить Росія для налагодження міжнародного співробітництва у сфері клімату. 

Що передувало: Президент США Джо Байден запросив 40 світових лідерів на Саміт з питань клімату 22-23 квітня.

Серед запрошених -  прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова КНР Сі Цзіньпін, президент РФ Володимир Путін, німецька канцлерка Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда тощо.

Передісторія:

  • Раніше США з ініціативи попереднього президента Дональда Трампа  вийшли з Паризької кліматичної угоди – пакту 2015 року про запобігання катастрофічним змінам клімату. Штати були єдиною країною, яка вийшла з пакту.
  • У лютому 2021 року США офіційно повернулися до угоди.

Українська правда
Теми: БайденПутінекологія
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