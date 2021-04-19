Путин принял предложение Байдена выступить на климатическом саммите
Понедельник, 19 апреля 2021, 20:07
Президент РФ Владимир Путин откликнулся на предложение главы Белого дома Джо Байдена принять участие в климатическом саммите.
Источник: пресс-служба Кремля
Детали: Так, на сайте Кремля сообщили, что Путин выступит на саммите в формате видеоконференции. Он расскажет о том, что делает Россия для налаживания международного сотрудничества в сфере климата.
Что предшествовало: Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.
Среди приглашенных - премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и др.
Предыстория:
- Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения - пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.
- В феврале 2021 года США официально вернулись к соглашению.
Украинская правда