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Путин принял предложение Байдена выступить на климатическом саммите

Понедельник, 19 апреля 2021, 20:07

Президент РФ Владимир Путин откликнулся на предложение главы Белого дома Джо Байдена принять участие в климатическом саммите.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Так, на сайте Кремля сообщили, что Путин выступит на саммите в формате видеоконференции. Он расскажет о том, что делает Россия для налаживания международного сотрудничества в сфере климата.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.

Среди приглашенных - премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и др.

Предыстория:

  • Ранее США по инициативе предыдущего президента Дональда Трампа вышли из Парижского климатического соглашения - пакта 2015 года о предотвращении катастрофических изменений климата. Штаты были единственной страной, которая вышла из договора.
  • В феврале 2021 года США официально вернулись к соглашению.

Украинская правда
Темы: БайденПутинэкология


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