Путин принял предложение Байдена выступить на климатическом саммите

Президент РФ Владимир Путин откликнулся на предложение главы Белого дома Джо Байдена принять участие в климатическом саммите.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Так, на сайте Кремля сообщили, что Путин выступит на саммите в формате видеоконференции. Он расскажет о том, что делает Россия для налаживания международного сотрудничества в сфере климата.

Что предшествовало: Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на саммит по вопросам климата 22-23 апреля.

Среди приглашенных - премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и др.

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