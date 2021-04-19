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Безпекова підгрупа ТКГ збереться у вівторок на екстрене засідання – Арестович

Понеділок, 19 квітня 2021, 21:59

Позачергове екстрене засідання робочої підгрупи з безпекових питань Тристоронньої контактної групи відбудеться 20 квітня о 10 ранку. 

Джерело: речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович у коментарі "Інтерфакс-Україна

Деталі: Раніше Арестович говорив, що рішення про засідання підгрупи буде залежати від перемовин радників "нормандської четвірки" 19 квітня.

Водночас, про результати цих переговорів досі нічого не відомо. На них Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. На зустрічі мали обговорити "кластери" щодо реалізації Мінських угод, які запропонували Франція та Німеччина. 

Передісторія:

  • Робоча група ТКГ 13 квітня зірвалася, оскільки представники окупаційної влади повідомили про нібито "відкриття справи" проти члена української делегації Дениса Казанського.

Читайте також: Все про новий план Єрмака: що пропонують у "Нормандії" для оновлення Мінських угод

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