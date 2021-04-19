Подгруппа ТКГ по безопасности соберется во вторник на экстренное заседание – Арестович

Внеочередное экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы состоится 20 апреля в 10 утра.

Источник: пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Интерфакс-Украина"

Детали: Раньше Арестович говорил, что решение о заседании подгруппы будет зависеть от переговоров советников "нормандской четверки" 19 апреля.

В то же время, о результатах этих переговоров до сих пор ничего не известно. На них Украину представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. На встрече должны были обсудить "кластеры" по реализации Минских соглашений, которые предложили Франция и Германия.

Предыстория:

Рабочая группа ТКГ 13 апреля сорвалась, поскольку представители оккупационных властей сообщили о якобы "открытии дела" против члена украинской делегации Дениса Казанского.

Читайте также: Все о новом плане Ермака: что предлагают в "Нормандии" для обновления Минских соглашений