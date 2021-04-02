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Окупанти на Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ

П'ятниця, 2 квітня 2021, 01:06

У зоні проведення ООС, неподалік населеного пункту Новотошківка, внаслідок прицільного обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з гранотомету неподалік населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Передісторія:

  • 26 березня через обстріл з боку окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
  • У передмісті селища Шуми, що на Донеччині, 1 квітня бойовики знову обстріляли українських військових з автоматичних гранатометів. Один боєць Об'єднаних сил отримав поранення.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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