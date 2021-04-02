Окупанти на Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ

У зоні проведення ООС, неподалік населеного пункту Новотошківка, внаслідок прицільного обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.

Джерело: ОТУ "Північ"

Деталі: Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з гранотомету неподалік населеного пункту Новотошківка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

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