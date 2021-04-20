ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію американця Ленга, який воював на Донбасі
Європейський суд з прав людини продовжив заборону на екстрадицію американця Крейга Ленга, колишнього добровольця "Правого сектору", який воював на Донбасі на боці українських військових.
Джерело: адвокат Ленга Дмитро Моргун у Facebook, "Ґрати"
Дослівно повідомлення Моргуна: "ECHR повідомив нас про те, що заборону екстрадиціі пана К. Ленга подовжено на період розгляду Судом справи Lang vs Ukraine".
Деталі: 15 березня Апеляційний суд Києва повторно дозволив екстрадицію Ленга. Після цього рішення захист Ленга подала аплікаційну скаргу в Європейський суд з прав людини. ЄСПЛ терміново застосував до 20 квітня правило 39 Регламенту суду, згідно з яким Україна не має права ні екстрадувати ветерана в США, ні заарештовувати його.
Термін продовжили до повного розгляду скарги Ленга.
"Ґрати" зазначають, що 18 березня Печерський суд Києва відмовився розглядати клопотання прокуратури про зміну Ленгу запобіжного заходу з особистого зобов'язання на утримання в СІЗО для екстрадиції. Засідання перенесли на 22 квітня. З огляду на рішення ЄСПЛ, український суд і тоді не зможе заарештувати Ленга.
Передісторія:
- Ленг – уродженець північної Кароліни (США) і американський ветеран. Його історія привернула увагу преси та громадськості через участь іноземця у військових діях на Донбасі. Він є колишнім добровольцем "Правого сектору", воював на Донбасі на боці українських військових.
- Ленг потрапив в Україну у 2015 році. Він розповів, що коли прибув на схід України "хтось вручив йому гвинтівку прямо на вокзалі", а на ранок його відправили на фронт.
- У США Ленг був звинувачений в подвійному вбивстві. У 2018 році, коли він повернувся у США, за версією прокуратури, він разом із своїм колегою вбив пару, щоб забрати їхні гроші для подорожі на південь Америки, щоб приєднатися до воєнізованого угрупування, яке боролося проти влади Венесуели.
- Його спільника арештували, а Ленг повернувся в Україну. Ні він, ні його спільник провини не визнають. Американець має в Україні дівчину та дитину.