ЕСПЧ продлил запрет на экстрадицию американца Лэнга, воевавшего на Донбассе

Европейский суд по правам человека продлил запрет на экстрадицию американца Крейга Лэнга, бывшего добровольца "Правого сектора", который воевал на Донбассе на стороне украинских военных.

Источник: адвокат Лэнга Дмитрий Моргун в Facebook, "Ґрати"

Дословно сообщение Моргуна: "ECHR сообщил нам о том, что запрет экстрадиции господина К. Лэнга продлен на период рассмотрения судом дела Lang vs Ukraine".

Детали: 15 марта Апелляционный суд Киева повторно разрешил экстрадицию Лэнга. После этого решения защита Лэнга подала бланк жалобу в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ срочно применил до 20 апреля правило 39 Регламента суда, согласно которому Украина не имеет права ни экстрадировать ветерана в США, ни арестовывать его.

Срок продлили до полного рассмотрения жалобы Лэнга.

"Ґрати" отмечают, что 18 марта Печерский суд Киева отказался рассматривать ходатайство прокуратуры об изменении Лэнгу меры пресечения с личного обязательства на содержание в СИЗО для экстрадиции. Заседание перенесли на 22 апреля. Учитывая решение ЕСПЧ, украинский суд и тогда не сможет арестовать Лэнга.

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