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ЕСПЧ продлил запрет на экстрадицию американца Лэнга, воевавшего на Донбассе

Вторник, 20 апреля 2021, 00:43

Европейский суд по правам человека продлил запрет на экстрадицию американца Крейга Лэнга, бывшего добровольца "Правого сектора", который воевал на Донбассе на стороне украинских военных.

Источник: адвокат Лэнга Дмитрий Моргун в Facebook, "Ґрати"

Дословно сообщение Моргуна: "ECHR сообщил нам о том, что запрет экстрадиции господина К. Лэнга продлен на период рассмотрения судом дела Lang vs Ukraine".

Детали: 15 марта Апелляционный суд Киева повторно разрешил экстрадицию Лэнга. После этого решения защита Лэнга подала бланк жалобу в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ срочно применил до 20 апреля правило 39 Регламента суда, согласно которому Украина не имеет права ни экстрадировать ветерана в США, ни арестовывать его.

Срок продлили до полного рассмотрения жалобы Лэнга.

"Ґрати" отмечают, что 18 марта Печерский суд Киева отказался рассматривать ходатайство прокуратуры об изменении Лэнгу меры пресечения с личного обязательства на содержание в СИЗО для экстрадиции. Заседание перенесли на 22 апреля. Учитывая решение ЕСПЧ, украинский суд и тогда не сможет арестовать Лэнга.

Предыстория:

  • Лэнг - уроженец северной Каролины (США) и американский ветеран. Его история привлекла внимание прессы и общественности участием иностранца в военных действиях на Донбассе. Он является бывшим добровольцем "Правого сектора", воевал в Донбассе на стороне украинских военных.
  • Лэнг попал в Украину в 2015 году. Он рассказал, что когда прибыл на восток Украины "кто-то вручил ему винтовку прямо на вокзале", а на утро его отправили на фронт.
  • В США Лэнг был обвинен в двойном убийстве. В 2018 году, когда он вернулся в США, по версии прокуратуры, он вместе со своим коллегой убил пару, чтобы забрать их деньги для путешествия на юг Америки, чтобы присоединиться к военизированной группировки, которое боролось против власти Венесуэлы.
  • Его сообщника арестовали, а Лэнг вернулся в Украину. Ни он, ни его сообщник вины не признают. У американца есть в Украине девушка и ребенок.



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