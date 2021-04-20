На Кубі оголосили наступника Кастро

Мігель Діас-Канель змінить Рауля Кастро на посту очільника Компартії Куби.

Джерело: BBC, Anadolu з посиланням на Twitter партії

Деталі: Це означає, що Кубою керуватиме хтось, крім Фіделя або Рауля Кастро, вперше після кубинської революції 1959 року.

Зазначається, що 60-річний Діас-Канель вважається відданим прихильником Кастро та їхніх поглядів. Він заявив, що не змінюватиме політичну лінію країни.

Нині Діас-Канель є президентом Куби.

Передісторія: Кілька днів тому Рауль Кастро оголосив, що йде у відставку з поста лідера Комуністичної партії Куби. Він заявив, що передає керівництво молодому поколінню, "повному пристрасті і антиімперіалістичного духу".