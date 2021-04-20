На Кубе объявили преемника Кастро

Мигель Диас-Канель сменит Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы.

Источник: BBC, Anadolu со ссылкой на Twitter партии

Детали: Это значит, что Кубой будет руководить кто-то, кроме Фиделя или Рауля Кастро, впервые после кубинской революции 1959 года.

Отмечается, что 60-летний Диас-Канель считается преданным сторонником Кастро и их взглядов. Он заявил, что не будет менять политическую линию страны.

Сейчас Диас-Канель является президентом Кубы.

Предыстория: Несколько дней назад Рауль Кастро объявил, что уходит в отставку с поста лидера Коммунистической партии Кубы. Он заявил, что передает руководство молодому поколению, "полному страсти и антиимпериалистического духа".