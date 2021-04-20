Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Кубе объявили преемника Кастро

Вторник, 20 апреля 2021, 03:52

Мигель Диас-Канель сменит Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы.

Источник: BBC, Anadolu со ссылкой на Twitter партии

Детали: Это значит, что Кубой будет руководить кто-то, кроме Фиделя или Рауля Кастро, впервые после кубинской революции 1959 года.

Отмечается, что 60-летний Диас-Канель считается преданным сторонником Кастро и их взглядов. Он заявил, что не будет менять политическую линию страны.

Сейчас Диас-Канель является президентом Кубы.

Предыстория: Несколько дней назад Рауль Кастро объявил, что уходит в отставку с поста лидера Коммунистической партии Кубы. Он заявил, что передает руководство молодому поколению, "полному страсти и антиимпериалистического духа".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Госдеп США включит 80% стран в список мест, куда не стоит путешествовать

Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу

Следующую встречу советников "нормандской четверки" предложили провести на Донбассе

Новости 19 апреля: вечеринка Тищенко, первый полет на Марсе

ВидеоБез масок, с конспирацией и салютом: "Схемы" о вечеринке нардепа Тищенко

В Минздраве рассказали, когда ожидать очередную вспышку COVID

Все новости...
Последние новости
03:52
На Кубе объявили преемника Кастро
03:10
Судья Вовк заявил, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу по НАБУ
02:22
В Черкассах в школьном тире девятиклассника ранили в голову — он в тяжелом состоянии
01:40
Госдеп США включит 80% стран в список мест, куда не стоит путешествовать
00:43
ЕСПЧ продлил запрет на экстрадицию американца Лэнга, воевавшего на Донбассе
23:51
Повторно заболеть COVID можно через полтора месяца – ЦОС
23:15
Советники "Норманди" обсудили "кластеры" по Донбассу
22:27
Следующую встречу советников "нормандской четверки" предложили провести на Донбассе
22:04
Новости экономики: новый-старый глава Госудитслужбы, Марченко vs Саакашвили, транш МВФ
21:59
Подгруппа ТКГ по безопасности соберется во вторник на экстренное заседание – Арестович
Все новости...