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На Кубе объявили преемника Кастро

Вторник, 20 апреля 2021, 03:52
На Кубе объявили преемника Кастро
DIARIO DE CUBA

Мигель Диас-Канель сменит Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы.

Источник: BBC, Anadolu со ссылкой на Twitter партии

Детали: Это значит, что Кубой будет руководить кто-то, кроме Фиделя или Рауля Кастро, впервые после кубинской революции 1959 года.

Отмечается, что 60-летний Диас-Канель считается преданным сторонником Кастро и их взглядов. Он заявил, что не будет менять политическую линию страны.

Сейчас Диас-Канель является президентом Кубы.

Предыстория: Несколько дней назад Рауль Кастро объявил, что уходит в отставку с поста лидера Коммунистической партии Кубы. Он заявил, что передает руководство молодому поколению, "полному страсти и антиимпериалистического духа".

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