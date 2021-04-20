Україна — 5-та в Європі за смертністю від COVID-19, 13-та у світі
Вівторок, 20 квітня 2021, 05:41
За добу 18 квітня у світі виявили 657 808 нових випадків COVID-19.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії – 256 947 нових хворих, 55 149 – у Туреччині, 51 650 – у США.
Крім того, 34 642 випадки в Бразилії, а 24 346 – в Ірані.
Україна з 6 506 хворими опинилася на 19 місці у світі – між Чилі (6 622) та Пакистаном (5 152). Серед країн Європи Україна – на 8 місці за цим показником.
Померли за добу 9 813 людей. За щоденною кількістю загиблих Україна 13-та у світі та 5-та в Європі.
Загалом за час пандемії померли понад 3 млн людей у світі.
Одужали 121,4 млн людей, а хворіють - 18,2 млн.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо: 18 квітня в Україні:
- зафіксували 6 506 нових випадків COVID-19;
- госпіталізували 2 387 хворих;
- померли 214 пацієнтів;
- одужали 5 598 осіб.
Українська правда