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Україна — 5-та в Європі за смертністю від COVID-19, 13-та у світі

Вівторок, 20 квітня 2021, 05:41

За добу 18 квітня у світі виявили 657 808 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 256 947 нових хворих, 55 149 – у Туреччині, 51 650 – у США.

Крім того, 34 642 випадки в Бразилії, а 24 346 – в Ірані.

Україна з 6 506 хворими опинилася на 19 місці у світі – між Чилі (6 622) та Пакистаном (5 152). Серед країн Європи Україна – на 8 місці за цим показником.

 
 

Померли за добу 9 813 людей. За щоденною кількістю загиблих Україна 13-та у світі та 5-та в Європі.

 
 

Загалом за час пандемії померли понад 3 млн людей у світі.

Одужали 121,4 млн людей, а хворіють - 18,2 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 18 квітня в Україні:

  • зафіксували 6 506 нових випадків COVID-19;
  • госпіталізували 2 387 хворих;
  • померли 214 пацієнтів;
  • одужали 5 598 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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