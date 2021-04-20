Україна — 5-та в Європі за смертністю від COVID-19, 13-та у світі

За добу 18 квітня у світі виявили 657 808 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 256 947 нових хворих, 55 149 – у Туреччині, 51 650 – у США.

Крім того, 34 642 випадки в Бразилії, а 24 346 – в Ірані.

Україна з 6 506 хворими опинилася на 19 місці у світі – між Чилі (6 622) та Пакистаном (5 152). Серед країн Європи Україна – на 8 місці за цим показником.

Померли за добу 9 813 людей. За щоденною кількістю загиблих Україна 13-та у світі та 5-та в Європі.

Загалом за час пандемії померли понад 3 млн людей у світі.

Одужали 121,4 млн людей, а хворіють - 18,2 млн.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 18 квітня в Україні: