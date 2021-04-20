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Украина — 5-я в Европе по смертности от COVID-19, 13-я в мире

Вторник, 20 апреля 2021, 05:41
Украина — 5-я в Европе по смертности от COVID-19, 13-я в мире

За сутки 18 апреля в мире обнаружили 657 808 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 256 947 новых больных, 55 149 - в Турции, 51 650 - в США.

Кроме того, 34 642 случая в Бразилии, а 24 346 - в Иране.

Украина с 6 506 больными оказалась на 19 месте в мире - между Чили (6 622) и Пакистаном (5 152). Среди стран Европы Украина - на 8 месте по этому показателю.

 
 

Умерли за сутки 9 813 человек. По ежедневному количеству погибших Украина 13-я в мире и 5-в Европе.

 
 

Всего за время пандемии скончались более 3 млн людей в мире.

Выздоровели 121,4 млн людей, а болеют - 18,2 млн.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 18 апреля в Украине:

  • зафиксировали 6 506 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 2 387 больных;
  • умерли 214 пациентов;
  • выздоровели 5 598 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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