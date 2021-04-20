Украина — 5-я в Европе по смертности от COVID-19, 13-я в мире

За сутки 18 апреля в мире обнаружили 657 808 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 256 947 новых больных, 55 149 - в Турции, 51 650 - в США.

Кроме того, 34 642 случая в Бразилии, а 24 346 - в Иране.

Украина с 6 506 больными оказалась на 19 месте в мире - между Чили (6 622) и Пакистаном (5 152). Среди стран Европы Украина - на 8 месте по этому показателю.

Умерли за сутки 9 813 человек. По ежедневному количеству погибших Украина 13-я в мире и 5-в Европе.

Всего за время пандемии скончались более 3 млн в мире.

Выздоровели 121,4 млн людей, а болеют - 18,2 млн.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 18 апреля в Украине: