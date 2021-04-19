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COVID в Україні забрав життя вже 40 тисяч осіб

Понеділок, 19 квітня 2021, 08:16
COVID в Україні забрав життя вже 40 тисяч осіб

У неділю 18 квітня в Україні зафіксували 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 387 хворих, померли 214 пацієнтів, одужали 5 598 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 953 016 осіб, з них одужали 1 487 677 осіб, померли 40 000 хворих.

Позначку у 30 тисяч летальних випадків від коронавірусу Україна перетнула менше місяця тому, 22 березня.

Зараз коронавірус мають 425 339 жителів України. 

За минулу добу найбільше випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

Летальних випадків найбільше зафіксували у Дніпропетровській (37) і Львівській (26) областях, у Києві (23), в Харківській (20), Миколаївській (17) та Запорізькій (16) областях.

Серед нових хворих – 253 дитини та 98 медпрацівників.

 

Тестувань у цю неділю зробили 27 488: методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640.

Нагадаємо: Україна займає 12 місце у світі й 5 в Європі за кількістю нових випадків COVID-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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