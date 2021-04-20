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ВООЗ: Світ візьме COVID під контроль за кілька місяців, якщо справедливо поділить ресурси

Вівторок, 20 квітня 2021, 06:43

Найближчими місяцями світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.

Джерело: голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, якого цитує Reuters

Пряма мова Тедроса Аданома Гебреісуса: "У нас є інструменти, щоб взяти під контроль цю пандемію протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і справедливо".

Деталі: Очільник ВООЗ також висловив стурбованість з приводу "тривожної швидкості", з якої COVID-19 поширюється серед людей у ​​віці від 25 до 59 років у всьому світі, можливо, через набагато більш заразні варіанти.

Зазначається, що аби досягти позначки в мільйон загиблих від COVID-19, знадобилося дев’ять місяців, 4 місяці – щоб досягти 2 мільйонів, і 3 місяці – щоб досягти 3 мільйонів.

Що передувало: Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами. Повідомлялося, що цей шлях  веде до "самопоразки", оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину. 

Теми: коронавірус


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