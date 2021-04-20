Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ: Світ візьме COVID під контроль за кілька місяців, якщо справедливо поділить ресурси

Вівторок, 20 квітня 2021, 06:43
ВООЗ: Світ візьме COVID під контроль за кілька місяців, якщо справедливо поділить ресурси

Найближчими місяцями світ може взяти під контроль пандемію COVID-19 за умови справедливого розподілу необхідних ресурсів.

Джерело: голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, якого цитує Reuters

Пряма мова Тедроса Аданома Гебреісуса: "У нас є інструменти, щоб взяти під контроль цю пандемію протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і справедливо".

Деталі: Очільник ВООЗ також висловив стурбованість з приводу "тривожної швидкості", з якої COVID-19 поширюється серед людей у ​​віці від 25 до 59 років у всьому світі, можливо, через набагато більш заразні варіанти.

Зазначається, що аби досягти позначки в мільйон загиблих від COVID-19, знадобилося дев’ять місяців, 4 місяці – щоб досягти 2 мільйонів, і 3 місяці – щоб досягти 3 мільйонів.

Що передувало: Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами. Повідомлялося, що цей шлях  веде до "самопоразки", оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: