ВОЗ: Мир возьмет COVID под контроль за несколько месяцев, если справедливо поделит ресурсы

В ближайшие месяцы мир может взять под контроль пандемию COVID-19 при условии справедливого распределения необходимых ресурсов.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, которого цитирует Reuters

Прямая речь Тедроса Аданома Гебреисуса: "У нас есть инструменты, чтобы взять под контроль эту пандемию в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и справедливо".

Детали: Глава ВОЗ также выразил обеспокоенность по поводу "тревожной скорости", с которой COVID-19 распространяется среди людей в возрасте от 25 до 59 лет во всем мире, возможно, из-за гораздо более заразных вариантов.

Отмечается, что чтобы достичь отметки в миллион погибших от COVID-19, понадобилось девять месяцев, 4 месяца - чтобы достичь 2 миллионов, и 3 месяца - чтобы достичь 3 миллионов.

Что предшествовало: В конце марта в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами. Сообщалось, что этот путь ведет к "самопоражению", поскольку так распространение вируса продлится дольше, а значит будет возникать больше мутаций и штаммов, влияющих на вакцину.