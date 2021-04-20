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COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу 

Вівторок, 20 квітня 2021, 08:22

За добу 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб;

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Серед нових хворих – 414 дітей та 251 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання минулої доби підтвердили у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.



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