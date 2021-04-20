Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу 

Вівторок, 20 квітня 2021, 08:22
COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу 

За добу 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб;

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Серед нових хворих – 414 дітей та 251 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання минулої доби підтвердили у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Тестувань у цей понеділок зробили 77 678: методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 961 956 осіб, із них одужали 1 499 752 особи, померли 40 367 хворих.

19 квітня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали ще 12 144 громадян. Загалом із 24 лютого першу дозу отримали 462 789 осіб, обидві дози – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

 

Нагадаємо: 19 квітня Україна з 6 506 хворими за добу опинилася на 19 місці у світі та на 8 місці в Європі за новими випадками COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміяCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
Усі новини...
Реклама: