COVID в Україні: майже 9 тисяч випадків і 367 померлих за добу 

За добу 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб;

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Серед нових хворих – 414 дітей та 251 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання минулої доби підтвердили у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Тестувань у цей понеділок зробили 77 678: методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 961 956 осіб, із них одужали 1 499 752 особи, померли 40 367 хворих.

19 квітня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали ще 12 144 громадян. Загалом із 24 лютого першу дозу отримали 462 789 осіб, обидві дози – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Нагадаємо: 19 квітня Україна з 6 506 хворими за добу опинилася на 19 місці у світі та на 8 місці в Європі за новими випадками COVID-19.