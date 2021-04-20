COVID в Украине: почти 9 тысяч случаев и 367 умерших за сутки

За сутки 19 апреля в Украине зафиксировали 8 940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12 075 человек;

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Среди новых заболевших – 414 детей и 251 медработник.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки подтвердили в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Тестирований в этот понедельник сделали 77 678: методом ПЦР – 37 557, методом ИФА – 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 306.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 961 956 человек, из них выздоровели 1 499 752 человека, умерли 40 367 больных.

19 апреля первую дозу вакцины против коронавируса получили еще 12 144 человек. В общем с 24 февраля первую дозу получили 462 789 человек, обе дозы – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Напомним: 19 апреля Украина с 6 506 больными за сутки оказалась на 19 месте в мире и на 8 месте в Европе по новым случаями COVID-19.