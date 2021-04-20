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Нова посол України вирушила до США

Вівторок, 20 квітня 2021, 08:38

Нова посол України у США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона. 

Про це вона повідомила у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

"Вперше з 1999 року йду на посадку в літак з one way ticket (квитком в один бік). Від сьогодні - 24/7 в лавах дипломатичної teamUkraine", - написала Маркарова.

Нагадаємо, 20 листопада 2020 року глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що запропонував ексміністра фінансів Оксану Маркарову на посаду посла України в США. 

Він запевнив, що задоволений роботою нинішнього посла України у США Володимира Єльченка і внесення кандидатури нового посла не пов’язане з питаннями до нього.

30 грудня Україна отримала агреман на призначення Маркарової послом у США, а президент Володимир Зеленський підписав указ про її призначення 25 лютого.

Оксана Маркарова була міністром фінансів України з 8 червня 2018 (до 22 листопада - в.о.) до 4 березня 2020 року, залишившись на посаді після виборів до Верховної ради та зміни уряду. 

Напередодні початку своєї роботи у Вашингтоні Маркарова розповіла, чого буде домагатися від Сполучених Штатів на своїй посаді. 

Серед озвучених нею ініціатив також створення у Вашингтоні "Українського дому" як майданчика для зустрічей друзів України та просування української культури.

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Теми: СШАМаркаровадипломатичні відносини


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