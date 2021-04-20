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Новая посол Украины отправилась в США

Вторник, 20 апреля 2021, 08:38

Новая посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон.

Об этом она сообщила в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

"Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону). С сегодняшнего дня - 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine", - написала Маркарова.

Напомним, 20 ноября 2020 глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что предложил эксминистра финансов Оксану Маркарову на должность посла Украины в США.

Он заверил, что доволен работой нынешнего посла Украины в США Владимира Ельченко и внесение кандидатуры нового посла не связано с вопросами к нему.

30 декабря Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США, а президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении 25 февраля.

Оксана Маркарова была министром финансов Украины с 8 июня 2018 (до 22 ноября - и.о.) до 4 марта 2020 года, оставшись на посту после выборов в Верховную Раду и смены правительства.

Накануне начала своей работы в Вашингтоне Маркарова рассказала, чего будет добиваться от США на своей должности.

Среди озвученных ею инициатив также создание в Вашингтоне "Украинского дома" как площадки для встреч друзей Украины и продвижение украинской культуры.

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Темы: СШАМаркаровадипломатические отношения


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