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COVID у Києві: 892 хворих і 36 смертей за добу

Вівторок, 20 квітня 2021, 11:06
COVID у Києві: 892 хворих і 36 смертей за добу
Фото КМДА

За добу 19 квітня у столиці лабораторно підтвердили 892 випадки коронавірусу, 36 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 892 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 36 летальних випадків".

Деталі: Серед нових хворих 480 жінок віком від 18 до 94 років, 370 чоловіків віком від 18 до 96 років, 22 дівчинки від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 1 до 17 років.

146 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79) районах.

Станом на 20 квітня у столиці вже 186 231 підтверджений випадок коронавірусу, померли 4257 хворих. Подолали вірус 115 857 мешканців столиці, з них 265 за минулу добу. 

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Передісторія: 

  • За добу 19 квітня в Україні зафіксували 8 940 нових випадків COVID-19, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб.

Українська правда

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Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірус
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