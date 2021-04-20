COVID у Києві: 892 хворих і 36 смертей за добу

За добу 19 квітня у столиці лабораторно підтвердили 892 випадки коронавірусу, 36 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 892 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 36 летальних випадків".

Деталі: Серед нових хворих 480 жінок віком від 18 до 94 років, 370 чоловіків віком від 18 до 96 років, 22 дівчинки від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 1 до 17 років.

146 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (230), Дніпровському (122) та Оболонському (79) районах.

Станом на 20 квітня у столиці вже 186 231 підтверджений випадок коронавірусу, померли 4257 хворих. Подолали вірус 115 857 мешканців столиці, з них 265 за минулу добу.

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