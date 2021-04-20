COVID в Киеве: 892 больных и 36 смертей за сутки
За сутки 19 апреля в столице лабораторно подтвердили 892 случая коронавируса, 36 человек умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "Плюс 892 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 36 летальных случаев".
Детали: Среди новых больных 480 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 370 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 22 девочки от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 1 до 17 лет.
146 больных госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (230), Днепровском (122) и Оболонском (79) районах.
По состоянию на 20 апреля в столице уже 186 231 подтвержденный случай коронавируса, умерли 4 257 больных. Преодолели вирус 115 857 жителей столицы, из них 265 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 19 апреля в Украине зафиксировали 8 940 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2 042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12 075 человек.