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COVID в Киеве: 892 больных и 36 смертей за сутки

Вторник, 20 апреля 2021, 11:06
COVID в Киеве: 892 больных и 36 смертей за сутки
Фото КГГА

За сутки 19 апреля в столице лабораторно подтвердили 892 случая коронавируса, 36 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 892 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 36 летальных случаев".

Детали: Среди новых больных 480 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 370 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 22 девочки от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 1 до 17 лет.

146 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (230), Днепровском (122) и Оболонском (79) районах.

По состоянию на 20 апреля в столице уже 186 231 подтвержденный случай коронавируса, умерли 4 257 больных. Преодолели вирус 115 857 жителей столицы, из них 265 за минувшие сутки.

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Украинская правда

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Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирус
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