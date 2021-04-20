Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Киеве: 892 больных и 36 смертей за сутки

Вторник, 20 апреля 2021, 11:06
Фото КГГА

За сутки 19 апреля в столице лабораторно подтвердили 892 случая коронавируса, 36 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 892 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 36 летальных случаев".

Детали: Среди новых больных 480 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 370 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 22 девочки от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 1 до 17 лет.

146 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (230), Днепровском (122) и Оболонском (79) районах.

По состоянию на 20 апреля в столице уже 186 231 подтвержденный случай коронавируса, умерли 4 257 больных. Преодолели вирус 115 857 жителей столицы, из них 265 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Семейная компания" Дубневича имела 200 кг золота, которое не попало под арест

Новая посол Украины отправилась в США

COVID в Украине: почти 9 тысяч случаев и 367 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: Пентагон о российском войске, вечеринка Тищенко

Пентагон о войсках РФ на границе с Украиной: Больше, чем в 2014 году

На Кубе объявили преемника Кастро

Все новости...
Киев
В Киеве начали прививать вакциной Pfizer – дозу уже получили 120 человек
В центре Киева закрыли 5 ресторанов: нарушали карантин
На киевском предприятии придумали схему и присвоили почти 5 млн – СБУ
Последние новости
11:11
В ЕС уточнили, сколько войск Россия стянула к границам Украины
11:10
УЗ восстанавливает прямое сообщение между Кривым Рогом и Одессой
11:06
COVID в Киеве: 892 больных и 36 смертей за сутки
11:05
фотоСБУ поймала хакера, который ограбил американские и канадские банки
10:54
Минэкономики утвердило предельный объем экспорта подсолнечного масла. В ЕБА – против
10:24
Степанов: Украина прошла пик заболеваемости, но есть тяжелые регионы
10:12
Украина к осени может получить транш от МВФ – советник Зеленского
09:52
"Семейная компания" Дубневича имела 200 кг золота, которое не попало под арест
09:51
Премьер Чехии не считает "актом гостероризма" взрывы, из-за которых выслали дипломатов РФ
09:50
Зеленский советует "ФОПам" скорее просить 8 тысяч за локдаун
Все новости...