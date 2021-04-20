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"Слуга народу" поїхав знайомитися до Лукашенка

Вівторок, 20 квітня 2021, 11:20
Слуга народу поїхав знайомитися до Лукашенка

Нардеп партії "Слуга народу" Євгеній Шевченко приїхав на зустріч до Олександра Лукашенка у Палац Незалежності в Мінську і заявив, що завжди мріяв про знайомство.

Джерело: пресслужба Лукашенка, державне інформагентство Білорусі "Белта"

Деталі: Зазначається, що зустріч відбувається у кабінеті Лукашенка.

Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: "Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів". На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

Пряма мова Лукашенко: "Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до України - не тільки як президента, а й моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал.

Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про вас і вашу позицію щодо українсько-білоруських відносин і взагалі стосовно Білорусі"

Нагадаємо: Шевченко оприлюднив фото і відео з Всебілоруських зборів під керівництвом Лукашенка.

Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.

 
 

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоСлуга народу
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