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"Слуга народа" поехал знакомиться к Лукашенко

Вторник, 20 апреля 2021, 11:20
Слуга народа поехал знакомиться к Лукашенко

Нардеп партии "Слуга народа" Евгений Шевченко приехал на встречу к Александру Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве.

Источник: пресс-служба Лукашенко, государственное информагенство Беларуси "Белта"

Детали: Отмечается, что встреча происходит в кабинете Лукашенко.

При встрече Лукашенко сказал, что ему приятно познакомиться с нардепом: "Оказывается, есть в Украине еще люди, которые уважают беларусов". На что Шевченко ответил, что ему большая честь познакомиться, и он об этом давно мечтал.

Прямая речь Лукашенко: "Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал.

Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в белорусско-украинских отношениях и вообще по отношению к Беларуси"

 
 

Напомним: Шевченко обнародовал фото и видео Всебелорусского собрания под руководством Лукашенко.

Украина не признает Лукашенко как президента Беларуси.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоСлуга народа
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