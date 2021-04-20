"Слуга народа" поехал знакомиться к Лукашенко

Нардеп партии "Слуга народа" Евгений Шевченко приехал на встречу к Александру Лукашенко во Дворец Независимости в Минске и заявил, что всегда мечтал о знакомстве.

Источник: пресс-служба Лукашенко, "Белта"

Детали: Отмечается, что встреча спроисходит в кабинете Лукашенко.

При встрече Лукашенко сказал, что ему приятно познакомиться с нардепом: "Оказывается, есть в Украине еще люди, которые уважают беларусов". На что Шевченко ответил, что ему большая честь познакомиться, и он об этом давно мечтал.

Прямая речь Лукашенко: "Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал.

Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в белорусско-украинских отношениях и вообще по отношению к Беларуси"

Напомним: Шевченко обнародовал фото и видео Всебелорусского собрания под руководством Лукашенко.

Украина не признает Лукашенко как президента Беларуси.