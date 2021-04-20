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Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя

Вторник, 20 апреля 2021, 13:32
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Фото ua.news

Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка по делу о незаконной поставке гранат из России.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Печерский районный суд Киева избрал бывшим министру внутренних дел Украины и его заместителю меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, повлекшей тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможивание (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины)".

Детали: В ОГП объяснили, что такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Захарченко и Ратушняка процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд по разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

По данным следствия, с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел, экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 тысяч 406 единиц гранат российского производства.

Захарченко и Ратушняк также организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 млн 177 тысяч гривен таможенных платежей.

Указанные гранаты не входили в перечень спецсредств, находящихся на вооружении МВД Украины и не прошли испытания МОЗ Украины относительно возможности их применения против людей.

18 и 19 февраля 2014 года ввезенные таким образом гранаты российского производства были применены в центре Киева против митингующих, в результате чего пострадали 86 человек.

В частности, по данным следствия, тяжелые телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести – 23 человека, легкие – 45 человек. Один человек погиб.

Предыстория: 

  • В 2019 году Печерский районный суд Киева уже принимал решение о заочном аресте Захарченко.
  • Экс-министра внутренних дел времен Виктора Януковича Виталия Захарченко и его окружение также подозревают в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев).
  • Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Украинская правда

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Темы: ЗахарченкоОфис генпрокурораарест
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