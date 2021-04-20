Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя

Вторник, 20 апреля 2021, 13:32

Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка по делу о незаконной поставке гранат из России.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Печерский районный суд Киева избрал бывшим министру внутренних дел Украины и его заместителю меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам превышения власти и служебных полномочий при поставке гранат из Российской Федерации, повлекшей тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах на их растаможивание (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины)".

Детали: В ОГП объяснили, что такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Захарченко и Ратушняка процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд по разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

По данным следствия, с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел, экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 тысяч 406 единиц гранат российского производства.

Захарченко и Ратушняк также организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 млн 177 тысяч гривен таможенных платежей.

Указанные гранаты не входили в перечень спецсредств, находящихся на вооружении МВД Украины и не прошли испытания МОЗ Украины относительно возможности их применения против людей.

18 и 19 февраля 2014 года ввезенные таким образом гранаты российского производства были применены в центре Киева против митингующих, в результате чего пострадали 86 человек.

В частности, по данным следствия, тяжелые телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести – 23 человека, легкие – 45 человек. Один человек погиб.

Украинская правда
Темы: ЗахарченкоОфис генпрокурораарест


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуга народа" будет требовать объяснений от своего нардепа из-за визита к Лукашенко

РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря - NOTAM

фото, видео"Слуга народа" поехал знакомиться к Лукашенко

В ЕС уточнили, сколько войск Россия стянула к границам Украины

Степанов: Украина прошла пик заболеваемости, но есть тяжелые регионы

"Семейная компания" Дубневича имела 200 кг золота, которое не попало под арест

Все новости...
Захарченко
Суд арестовал имущество экс-министра МВД времен Януковича и передал его АРМА
Дела Майдана: двух руководителей силовых ведомств заочно "взяли под стражу"
Суд заочно "арестовал" экс-министра внутренних дел Захарченко
Последние новости
13:44
В ПАСЕ обвинили Россию в подрыве усилий по окончанию войны в Донбассе
13:39
Facebook анонсировал запуск своего аналога Clubhouse
13:32
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
13:16
В России обещают не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив
13:02
100 млн долларов от МБРР: Малый и средний бизнес может получить льготное кредитование
12:50
Ранение ребенка в школьном тире: пуля прошила мозг, состояние крайне тяжелое
12:47
В МИД РФ намекнули, что Чехия сама виновата во взрывах на складах
12:41
фото, видео"Путешествие во Францию" за 300 евро: пограничники ликвидировали канал торговли людьми
12:39
Приватбанк назначил двух топ-менеджеров
12:35
Женщине, которая использовала 12-летнюю дочь для попрошайничества, сообщили о подозрении
Все новости...