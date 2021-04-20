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Ляшко натякає, що платно вакцинуватися проти COVID цього року не вийде

Вівторок, 20 квітня 2021, 14:14
Ляшко натякає, що платно вакцинуватися проти COVID цього року не вийде

Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що платна вакцина проти коронавірусу цього року недоцільна, але скоро з'явиться можливість користуватися "кабінетом щеплень" у тих, хто записався в список очікування через портал "Дія".

Джерело: Ляшко в ранковому ефірі телеканалу "1+1"

Пряма мова: "Ви записуєтеся через "Дію" в лист очікування. В листі очікування ви вибираєте собі кабінет щеплення – це буде опція, доступна буквально найближчим часом. У цьому кабінеті щеплення ваші дані передаються до вашого сімейного лікаря або там, де вам буде зручно зробити щеплення. Коли є вакцина в цьому кабінеті щеплення і приходить ваш етап, до вас приходить повідомлення, що на такий-то час ви записані на вакцинацію. 

Якщо вам зручно, ви пишете "ок". Якщо вам не зручно по часу, то телефонуєте – і домовляєтесь на той часовий проміжок чи день, коли вам буде зручно зробити це щеплення".  

Деталі: На запитання про платну вакцину в Україні Ляшко відповів, що вона можлива, але поки недоцільна: "Можлива, але в нас сьогодні за планами, якщо все буде гаразд і всі контрактні зобов’язання будуть виконані, то впродовж 2021 року вона недоцільна".

ВІн наголосив, що якщо зараз хтось пропонуватиме вакцинацію за гроші – "це кримінал".

"Сьогодні усі виробники працюють першочергово з урядами країн, уряди передбачили у своїх бюджетах кошти на закупівлю вакцин для щеплення всіх груп людей. Україна також передбачила кошти і додатково навіть виділяє 6,5 мільярдів гривень для того, щоб ми закупили усю необхідну кількість вакцин", – сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, Україна законтрактувала більше 13 млн доз вакцини, але препарати затримуються. Саме браком вакцин він пояснює те, що за 7 тижнів вакцинальної кампанії в Україні зробили менше 1% запланованих щеплень. 

Ляшко каже, що якщо будуть вакцини, то амбітний план вакцинувати 70% дорослих до кінця року, а це 24 мільйони людей, – цілком досяжний. 

"Ми сьогодні зустрічаємося о 14:00 із департаментами охорони здоров'я і регіональними координаторами", – зазначив заступник голови МОЗ.  

"В нас найближчими днями, вже на 22 квітня був запланований черговий рейс і поставка вакцини "AstraZeneca" в рамках глобальної ініціативи – це 367 тисяч доз. І ми хочемо її використати буквально за два-три дні, щоб показати всім спроможності системи охорони здоров'я", – повідомив він.   

"Бо коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч (щеплень) мінімум на день, у це не віриться, бо ми робимо зараз по 14-20 тисяч. Але я думаю, що ми найближчим часом покажемо", – додав Ляшко.

Він також очікує, що у квітні-травні таки відбудеться обіцяна поставка вакцини "CoviShield". 

Поки що Україна отримала 500 тисяч доз вакцини "AstraZeneca" (CoviShield) з Індії, 200 тисяч доз вакцини "CoronoVac" із Китаю (із законтрактованих 1,9 млн доз), а також 117 тисяч доз вакцини виробництва "Pfizer" від глобальної ініціативи COVAX. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗ
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