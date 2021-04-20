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Ляшко намекает, что платно вакцинироваться против COVID в этом году не получится

Вторник, 20 апреля 2021, 14:14
Ляшко намекает, что платно вакцинироваться против COVID в этом году не получится

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что платная вакцина против коронавируса в этом году нецелесообразна, но скоро появится возможность пользоваться "кабинетом прививок" у тех, кто записался в список ожидания через портал "Дія".

Источник: Ляшко в утреннем эфире телеканала "1+1"

Прямая речь: "Вы записываетесь через "Дія" в лист ожидания. В листе ожидания вы выбираете себе кабинет прививки – эта опция будет доступна буквально в ближайшее время. В этом кабинете прививки ваши данные передаются вашему семейному врачу или туда, где вам удобно сделать прививку. Когда вакцина есть в этом кабинете прививки и приходит ваш этап, к вам приходит сообщение, что на такое-то время вы записаны на вакцинацию.

Если вам удобно, вы пишете "ок". Если вам не удобно по времени, то звоните – и договариваетесь на тот временной промежуток или день, когда вам будет удобно сделать эту прививку".

Детали: На вопрос о платной вакцине в Украине Ляшко ответил, что она возможна, но пока нецелесообразна: "Возможна, но у нас сегодня по планам, если все будет хорошо и все контрактные обязательства будут выполнены, то в течение 2021 года она нецелесообразна" .

Он отметил, что если сейчас кто-то будет предлагать вакцинацию за деньги – "это криминал".

"Сегодня все производители работают в первую очередь с правительствами стран, правительства предусмотрели в своих бюджетах средства на закупку вакцин для прививки всех групп людей. Украина также предусмотрела средства и дополнительно даже выделяет 6,5 миллиардов гривен для того, чтобы мы закупили все необходимое количество вакцин", – сказал Ляшко.

По словам главного санврача, Украина законтрактовала больше 13 млн доз вакцины, но препараты задерживаются. Именно недостатком вакцин он объясняет то, что за 7 недель вакцинальной кампании в Украине сделали менее 1% запланированных прививок.

Ляшко говорит, что если будут вакцины, то амбициозный план вакцинировать 70% взрослых до конца года, а это 24 миллиона человек, – вполне достижим.

"Мы сегодня встречаемся в 14:00 с департаментами здравоохранения и региональными координаторами", – отметил заместитель главы Минздрава.

"У нас в ближайшие дни, уже на 22 апреля был запланирован очередной рейс и поставка вакцины "AstraZeneca" в рамках глобальной инициативы – это 367 тысяч доз. И мы хотим ее использовать буквально за два-три дня, чтобы показать всем возможности системы здравоохранения", – сообщил он.

"Потому что когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90-100 тысяч (прививок) минимум на день, в это не верится, потому что мы делаем сейчас по 14-20 тысяч. Но я думаю, что мы в ближайшее время покажем", – добавил Ляшко.

Он также ожидает, что в апреле-мае таки состоится обещанная поставка вакцины "CoviShield".

Пока Украина получила 500 тысяч доз вакцины "AstraZeneca" (CoviShield) из Индии, 200 тысяч доз вакцины "CoronoVac" из Китая (из законтрактованных 1,9 млн доз), а также 117 тысяч доз вакцины производства "Pfizer" от глобальной инициативы COVAX.

Алена Рощенко, УП

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздрав
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